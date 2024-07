Agnieszka Szulim dzięki swojej perfekcyjnej figurze i wysokiemu wzrostowi idealnie sprawdza się w roli modelki. Przekonała się o tym jedna z najbardziej znanych marek odzieżowych, która już po raz drugi zaprosiła dziennikarkę do współpracy. Zobacz: Szulim to nie tylko wzięta prezenterka, ale też modelka. Po raz drugi wzięła udział w kampanii znanej marki

Jednak na językach jest ostatnio głównie ze względu na związek z milionerem Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Media nieustannie rozpisują się o luksusach w jakie teraz opływa i rajskich wakacjach za oceanem. W rozmowie z "Gwiazdami" prezenterka przyznała, że się tym nie przejmuje, a do wszystkich plotek i nieprawdziwych informacji podchodzi z dużym dystansem. Szulim ma wysokie poczucie własnej wartości, dlatego jakiekolwiek kompleksy z powodu tego, że dzięki Woźniakowi-Starakowi posiada najmodniejsze ubrania czy wyjazdy są jej obce. Razem zastanawiają się nawet kogo jeszcze będą łączyć w ten sam sposób:

W domu się z tego śmiejemy, bo to dość zabawne - kto tym razem będzie dziewczyną milionera albo najlepiej dziewczyną syna miliarderów. Każdy z nas robi swoje rzeczy, ma swoje, myślę, że fajne osiągnięcia i nie mam kompleksów. Więc niespecjalnie nam to dokucza, Skupiam się na rzeczywistości i ja najlepiej wiem, jak ona wygląda. Gdybym denerwowała się, czytając bzdury, np. o moich luksusowych wakacjach, to musiałabym odejść z show-biznesu.