Agnieszka Kaczorowska pokazała siostrę! Gwiazda pochwaliła się zdjęciami z przyjęcia weselnego, na którym była w weekend. Aktorka i tancerka bawiła się na weselu swoich przyjaciół. Na ślubie obecna była też jej rodzina, z którą Agnieszka Kaczorowska jest bardzo zżyta. Do Polski przyleciała też jej ukochana siostra, która na stałe mieszka w Anglii. Obie rzadko się widują zwłaszcza, że gwiazda ma natłok obowiązków zawodowych. Na co dzień gra w serialu "Klan, tworzy etiudy taneczne, a jeszcze do niedawna codziennie pojawiała się na sali treningowej, aby ćwiczyć do "Tańca z Gwiazdami".

Reklama

Teraz wreszcie pojawiła się okazja, że dziewczyny mogły się spotkać i poplotkować. Pomimo, że między Agnieszką Kaczorowską i jej siostrą, Jola Kostecką jest spora różnica wieku, to gwiazda nigdy nie ukrywała, że mają świetny kontakt i zawsze sobie pomagają. W trudnych chwilach obie znajdują dla siebie czas, choć mieszkają w innych krajach. Z okazji wyczekiwanego spotkania, aktorka pochwaliła się zdjęciem na Instagramie. Zobaczcie, czy są podobne!

Zobacz: Agnieszka Kaczorowska nie wstydzi się żadnej pracy! Gwiazda "Klanu" przyznaje: "Tańczę do kotleta"

Zobacz także

Agnieszka Kaczorowska z siostrą na weselu.

Agnieszka Kaczorowska rzadko widuje się ze swoją siostrą.

ONS

Reklama

Agnieszka Kaczorowska jest bardzo zżyta z Jolą Kostecką.