Zmiana trenerów wyraźnie pomogła! Oglądając odcinki 9. edycji "The Voice Of Poland" widać, że trenerzy świetnie się ze sobą dogadują, nie pojawiają się chamskie uszczypliwości, a jedynie zdrowa rywalizacja o najlepszego uczestnika! Choć zbliżamy się do półmetka przesłuchań w ciemno, emocji nie będzie brakowało! W najnowszym zwiastunie można usłyszeć nie tylko dobrze śpiewających kandydatów do zwycięstwa, ale i zaciętą "walkę" trenerów o swoich ewentualnych podopiecznych. Michał Szpak stwierdził nawet, że robi się niebezpiecznie!

Zwiastun 4. i 5. odcinka "The Voice Of Poland" już w sieci!

W najbliższą sobotę, tj. 14. września TVP 2 wyemituje trzeci i czwarty odcinek swojego muzycznego show. Trenerzy w składzie: Piotr Cugowski, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży oraz Michał Szpak wytrwale poszukują "najlepszego głosu w Polsce" i trzeba przyznać, że nie jest to łatwe zadanie. Choć powoli zaczynają zapełniać swoje drużyny perełkami, wiele uzdolnionych wokalnie ludzi czeka dzielnie na swoją kolej. W najnowszych odcinkach usłyszymy wykonania coverów takich utworów jak: "Hold Back The River", czy "Want To Want Me". Kto zachwyci tym razem? Nie możemy się doczekać!

Który z trenerów doprowadzi do zwycięstwa swojego uczestnika?