Najnowszy sezon programu "Żona dla Polaka" może w najbliższym czasie wywołać spore poruszenie, bo do obsady nowego sezonu ma szansę dołączyć Agnieszka Fitkau-Perepeczko. W mediach pojawiły się już pierwsze informacje w sprawie współpracy aktorki z twórcami show.

Agnieszka Perepeczko w "Żonie dla Polaka". Trwają negocjacje

Informacja o planach realizacji nowej odsłony programu w Australii od razu uruchomiła spekulacje, kto mógłby stać się twarzą tej części świata w show. Osoba z produkcji programu zdradziła dla Super Expressu, że twórcy formatu widzą w Agnieszce Fitkau-Perepeczko ogromny potencjał.

Zleży im na Agnieszce, bo to wzbudzi wielki szum w mediach, ale też ona idealnie pasuje do matrymonialnego formatu - często i chętnie opowiada i miłości, również fizycznej, ale też wszyscy wiedzą, że miała tylko jednego męża - słynnego Marka Perepeczko (+63 l.) i to niemal 40 lat przekazała osoba z produkcji.

Dla Super Expressu sama aktorka potwierdziła kontakt z Telewizją Polską w sprawie wzięcia udziału w formacie. Choć jej obecność w "Żonie dla Polaka" nie jest przesądzona, to przekazała, że jest chętna do poszukiwań męża w Australii i prowadzi obecnie negocjacje z produkcją.

Od "M jak Miłość" do randkowego formatu. Agnieszka Perepeczko w kolejnym hicie TVP?

Jeżeli negocjacje zakończą się sukcesem, dla wielu widzów zobaczenie Perepeczko w programie będzie też spotkaniem z dobrze znaną twarzą w zupełnie nowej roli. Aktorka jest kojarzona między innymi z serialem "M jak Miłość", gdzie grała Simonę. Jeśli rzeczywiście dołączy do "Żony dla Polaka", dostanie przestrzeń, by pokazać się w lżejszym, bardziej prywatnym formacie, w którym liczy się reakcja tu i teraz, a nie scenariusz.

Warto też zaznaczyć fakt, że program prowadzi Kacper Kuszewski, znany widzom TVP z roli Marka Mostowiaka w "M jak Miłość". To zestawienie może przyciągnąć przed ekrany osoby, które pamiętają ich z tego samego serialowego świata, a także te, które z ciekawości będą chciały sprawdzić, jak ekranowe skojarzenia przekładają się na energię w randkowym show.

Warto zaznaczyć, że całkiem niedawno Kacper Kuszewski wygadał się ws. "Żony dla Polaka". Zdradził za dużo?

Zobacz także: