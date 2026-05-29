Nie jest tajemnicą, że właśnie nagrywana jest nowa edycja "Farmy". Prowadzące dzielą się pierwszymi szczegółami zza kulis. Okazuje się, że szósta edycja daje nieźle w kość nawet im.

Dopiero co widzowie cieszyli się wygraną Aksela w piątej edycji "Farmy", a prowadzące już są na planie kolejnego sezonu. Okazuje się, że szósta edycja zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie niż piąta:

Jesteśmy właśnie po pierwszym wejściu, ale mamy jeszcze pojedynek dzisiaj. Ogólnie pierwszy tydzień bardzo dużo emocji różnych na Farmie jest powiedziała Milena Krawczyńska.

Emocje Ilony jednak były o wiele mocniejsze. Przyznała wprost:

Ja nawet nie chcę tego komentować, bo jest mi po prostu przykro. Jest mi przykro, zrozumiecie jak obejrzycie i będziecie wiedzieli.

Krawczyńska o kulisach "Farmy 6"

Ilona Krawczyńska zwierzyła się widzom "Farmy", że to co wydarzyło się w pierwszym tygodniu programu złamało nawet ją.

Dzisiaj emocje wzięły górę, zawsze byłam twardą prowadzącą, potrafię wyłączyć emocje wchodząc do uczestników, bo wiem, że sami się do tego programu zgłaszają i chcą przekraczać swoje granice. Ale ten sezon Farmy zaczął się niezwykle intensywnie. Mamy czwarty dzień, czwarty odcinek...

Jako prowadząca musiała reagować na to, co dzieje się na "Farmie", nawet jeśli to, co musiała przekazać było przykre:

Reagujemy na to, co się na Farmie dzieje i przykro mi, jakie dziś informacje musiałyśmy im przekazać. Było to dla mnie trudne, musiałam ochłonąć.

Przyznała, że wydarzyło się coś, czego jako prowadzące nigdy by się nie spodziewały. Na koniec starała się przekonać nawet samą siebie:

Ponownie wbijam sobie do głowy, że jestem tylko od przekazywania informacji. Jako prowadząca mówię głosem Farmy, informacja jest informacją czy jest dobra czy zła.

Jesteście ciekawi, co takiego mogło wydarzyć się na "Farmie"?

