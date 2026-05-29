We wrześniu na antenę wystartuje 15. edycja "Top Model" i już teraz widać, że stacja TVN postawiła na niemałe zmiany. Najpierw media obiegła wieść, że Klaudii El Dursi poprowadzi program, a teraz produkcja przekazała informację o nowej jurorce.

Nowa jurorka w "Top Model". Produkcja przekazała wieści

Nowa edycja "Top Model" rozbudza emocje fanów formatu jeszcze przed rozpoczęciem. Najpierw twórcy "Top model" podziękowali Michałowi Pirógowi, a później gruchnęły wieści o jednoczesnym zajęciu jego miejsca przez byłą uczestniczkę programu Klaudię El Dursi. 29 maja 2026 roku media obiegła informacja, że zmiany będą dotyczyć też składu jury.

Produkcja przekazała już oficjalnie, że obok Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego w jury "Top model" zasiądzie Ewelina Gralak. Stylistka o międzynarodowej sławie, która pracowała między innymi przy pokazach Givenchy, tworzyła sesje dla "Elle", "Vogue Polska", "Harper’s Bazaar" i "GQ", a także współtworzyła wizerunek marek takich jak MISBHV, Local Heroes czy La Mania. Jej zawodowy kierunek od dawna łączy modę z szeroko pojętą kulturą wizualną.

W ostatnich latach pracowała między Paryżem a Nowym Jorkiem, zdobywając głośne wyróżnienie ze strony amerykańskiego "Vogue", gdzie została wskazana jako jedna z trzech najciekawszych stylistek młodego pokolenia i trafiła do zestawienia "VogueWorld 100".

Kim jest Ewelina Gralak? Komentarze mówią same za siebie

Polscy telewidzowie mogą kojarzyć Ewelinę Gralak również z projektów mocno związanych ze światem muzyki. Opowiadała za komunikację wizualną, stylizacje okładek albumów i teledysków dla artystów takich jak Oki, Quebonafide, Margaret, PRO8L3M, Young Leosia, Dziarma, Hey, OIO czy Tommy Cash, co z pewnością wniesie ciekawą perspektywę w kontekście programu "Top Model". Gralak ma też doświadczenie jako jurorka w konkursach Fresh Fashion Awards.

Co więcej, jak widać po komentarzach w mediach społecznościowych, Gralak już teraz ma spore grono fanów i może liczyć na wsparcie osób z branży.

Właściwa Ewelina na właściwym miejscu.

Super czytamy w komentarzach.

Klaudia El Dursi ogłosiła otwarty casting do "Top Model" w Warszawie

Castingi online do 15. edycji są już zamknięte, ale produkcja otwiera drzwi dla tych, którzy chcą stanąć przed jury na żywo. W rolce udostępnionej na oficjalnym profilu "Top Model" na Instagramie Klaudia El Dursi poinformowała o otwartym castingu stacjonarnym, który odbędzie się 30 i 31 maja w studiu Transcolor w Warszawie, a rejestracja uczestników potrwa do godziny 16:00.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia