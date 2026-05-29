Daria i Filip z pierwszej edycji "Love is Blind: Polska" wrócili w odcinku Reunion z odpowiedzią, na którą czekała spora część widzów. Para, która w finale powiedziała sobie "tak", potwierdziła, że ich relacja nie skończyła się wraz z ostatnim odcinkiem sezonu. Od tamtej pory oboje chętnie relacjonują w sieci swoje wspólne życie. Ostatnie wideo szczególnie spodoba się fanom.

Małżeństwo Darii i Filipa z "Love is Blind" przetrwało!

Daria i Filip byli jedną z dwóch par, które zdecydowały się na ślub w finale programu. Właśnie dlatego ich obecność w Reunion budziła takie zainteresowanie. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, czy po blisko roku nadal są małżeństwem. Fani odetchnęli z ulgą, gdy para ogłosiła, że nie tylko wciąż są razem, ale i są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Podczas Reunion Daria przekazała, że Filip praktycznie od razu po ceremonii przeprowadził się do niej. Zamiast długiego narzeczeństwa na odległość - szybkie wejście w codzienność, z całym jej tempem, obowiązkami i tym, co zwykle najlepiej pokazuje, czy dwoje ludzi naprawdę umie być razem.

Para opowiedziała też o podróżach: w ciągu roku odwiedzili cztery kraje. Choć nie ukrywali, że w ostatnich miesiącach doświadczyli także wielu trudnych momentów, podkreślili, że ciężkie chwile tylko zbliżyły ich do siebie. Dlatego dziś cieszą się wspólnym życiem, co chętnie pokazują w mediach społecznościowych.

Daria z "Love is Blind" pokazała nagranie z Filipem

Ostatnio na profilu Darii pojawiło się krótkie nagranie z Filipem. Za pośrednictwem InstaStory przekazała, że ostatnimi czasy sporo działo się w ich życiu, dlatego dla chwili wytchnienia... mąż postanowił zabrać ją na randkę!

Słuchajcie, po ostatnim szaleństwie stary mnie zabrał na randeczkę. Jesteśmy w drodze, misiu. Wycałowałam już go. Potrzebujemy tego, niedługo wracamy

Po słowach Darii Filip wyraźnie się zawstydził i aż zakrył dłońmi twarz. Nie w sposób jednak nie zgodzić się, że taki facet to skarb - pamiętał, by zadbać o ukochaną i spędzić z nią czas po tym, jak oboje przeżyli intensywny czas.

Daria z "Love is Blind: Polska" zaskoczyła nagraniem, fot. Instagram/dariarybak89

