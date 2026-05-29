Julita z „Love is Blind” zaręczyła się i to właśnie w odcinku specjalnym „Reunion” na Netfliksie postanowiła powiedzieć o tym głośno. Po rozstaniu z Jackiem, do którego doszło w dniu ich ślubu, pokazała pierścionek i ujawniła, że jej nowym narzeczonym jest Konrad. Przy okazji zdradziła też, gdzie padło „tak” i jak wyglądała niespodzianka, która doprowadziła do zaręczyn.

Julita z „Love is Blind” zaręczona

Odcinek specjalny, opublikowany 24 maja 2026 roku, od początku miał atmosferę rozmowy, w której nic nie jest do końca wygładzone. Wspominano pary z eksperymentu i to, jak potoczyły się ich relacje po finale. W tle przewijały się też napięcia między uczestnikami, pojawiały się docinki, gesty i wyraźne emocje, które wróciły, gdy na tapet trafiły rozstania.

W tym kontekście wątek Julity i Jacka znów wybrzmiał szczególnie mocno, bo ich decyzja o rozstaniu w dniu ślubu była jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu. Gdy rozmowa zeszła na to, co wydarzyło się później, Julita nie ograniczyła się do ogólników. Zamiast tego przekierowała uwagę na nowy etap w swoim życiu i pokazała, że zamknęła tamten rozdział zdecydowanie szybciej, niż wiele osób się spodziewało.

Julita nie ukrywała, że po rozstaniu potrzebowała czasu, by stanąć na nogi, a pierwsze dni po zakończeniu relacji były dla niej trudne. Jednocześnie podkreśliła, że nie została z tym sama, utrzymała kontakt z osobami z programu, a to doprowadziło ją do wyjazdu na „Sunrise”, gdzie poznała Konrada.

W „Reunion” padła jasna informacja, Julita z „Love is Blind” jest już po zaręczynach. Co więcej, mówiła też o planach ślubnych i zadeklarowała, że ceremonia ma się odbyć już za rok. To ważna zmiana perspektywy po sezonie, w którym oglądaliśmy ją w bardzo emocjonalnym momencie i w relacji, która zakończyła się na oczach gości weselnych.

Najbardziej konkretne szczegóły dotyczyły samego momentu oświadczyn. Julita zdradziła, że zaręczyny odbyły się niedawno nad jeziorem Como we Włoszech. Wyjazd miał być niespodzianką zorganizowaną przez Konrada, zwłaszcza że Julita wcześniej mówiła, że bardzo chce zwiedzić Włochy.

Julita z „Love is Blind” pokazała kadr z narzeczonym

Pod koniec maja Julita z „Love is Blind” pochwaliła się romantycznym kadrem. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z narzeczonym, a dokładniej kadr, na którym trzymają się za ręce. Na fotografii widać też zaręczynowy pierścionek. Wpis wywołał mnóstwo reakcji internautów. Fani pospieszyli z gratulacjami.

Nie wszystko trzeba tłumaczyć napisała Julita.

„Szczęścia”, „Cudnie! Gratulacje, zasługujesz na najlepsze”, „Szczęścia i miłości na dalsze lata”, „Dużo szczęścia”, „Życzę szczęścia, miłości, samych dobrych, pięknych dni”, „Dużo miłości i szczęścia”, „Cieszę się, że jesteś szczęśliwa”, „Jesteś piękna i zasługujesz na piękną miłość”, czytamy w komentarzach. A co wy na to?

Zobacz także: