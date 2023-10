Katarzyna Cichopek dołączyła do grona jurorów 2. edycji "You Can Dance. Nowa generacja". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą na planie tanecznego show. Jak gwiazda czuje się w roli jurorki? Sprawdźcie szczegóły!

Reklama

"You Can Dance": Katarzyna Cichopek o roli jurorki w tanecznym show

W 2. edycji programu "You Can Dance. Nowa generacja" zaszło wiele zmian! Od teraz w jury zasiadają Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Katarzyna Cichopek, a z kolei prowadzącą show została Edyta Herbuś. Castingi do tanecznego programu ruszyły w połowie lipca i debiutująca w roli jurorki Katarzyna Cichopek ma już za sobą kilka planów zdjęciowych. Jak zatem odnalazła się w tej roli? To gwiazda zdradziła przed naszą kamerą!

Zobacz także: "You Can Dance": Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska "potrafią pokłócić się na śmierć i życie"!

- Jest to niesamowite wyróżnienie, ale też gigantyczna odpowiedzialność. Mamy do czynienia z dziećmi. Dzieci są bardzo kruche w swojej postaci, kruche są ze swoją psychiką i musimy zrobić wszystko tak, aby one stąd wychodziły mimo wszystko szczęśliwe - powiedziała nam Katarzyna Cichopek.

No właśnie! Jak gwiazda radzi sobie w momentach, gdy młodemu tancerzowi trzeba odmówić dalszego udziału w programie?

- Moje macierzyństwo bardzo mi w tym pomaga - zdradziła.

Reklama

W jaki sposób? Więcej szczegółów na ten temat dowiecie się z naszego wideo powyżej!