Joanna Krupa na swoim Instagramie i Facebooku wyjaśniła, o co chodzi z koszulkami z napisem "CHWDP":

„CHWDP” Pewnie widzieliście niejednokrotnie to hasło na murach w swoim mieście. Nie damy rady go usunąć, ale możemy odczarować jego znaczenie! Mam ogromny szacunek do policji, gdyż codziennie ryzykują swoje życie, żeby pomagać ludziom i zwierzętom. Od dziś #CHWDPniech Wam się kojarzy wyłącznie z hasłem „Chce Wam dać psa”! Tekst ten powstał przy okazji mojego udziału w programie @snl i nagrania teledysku, który znajdziecie pod linkiem https://youtu.be/uGEWvOa-s3o ???? Koszulkę, którą mam na sobie możecie wylicytować na rzecz Schroniska w Celestynowie, które niedawno zostało okradzione ☹️wpisujcie w komentarzach kwotę, którą jesteście gotowi zapłacić. Liczę na Was Kochani ❤ czas start! @malgorzata_urbanska_mua @justyna_bulinska @snlpolska @tvn.pl #girlpowe