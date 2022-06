"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17": Znana piosenkarka uczestniczką kolejnej edycji! 

Co za niespodzianka! Polsat ogłosił kolejną gwiazdę 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", która ruszy już jesienią. W nowej serii show zobaczymy... Krzysztofa Cugowskiego! Czy chodzi o lidera legendarnej Budki Suflera? Nie, tym razem mowa o jego synu! Kim jest Krzysztof Cugowski Junior? Sprawdźcie, co o nim wiemy! Krzysztof Cugowski w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kim jest? Po wakacjach rusza nowa odsłona hitowego show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Stacja stopniowo ujawnia kolejnych uczestników show, tym razem jego gwiazdą został syn Krzysztofa Cugowskiego, 22-letni Krzysztof Chris Cugowski. Kim jest najmłodszy potomek wokalisty Budki Sulfera? Okazuje się, że Cugowski Junior odziedziczył po znanym ojcu talent wokalny, ale może również pochwalić się zdolnościami aktorskimi - wystąpił m.in. w serialu Netflixa "Bridgertonowie": Chris ma dwie wielkie pasje: muzykę i aktorstwo. Muzyka jest nieodłączną częścią jego życia. Gra na pięciu instrumentach: gitarze, basie, pianinie, perkusji i ukulele 🎸. W czasie pandemii udało mu się samodzielnie nagrać sporą kolekcję demówek. Aktorstwa uczył się już w liceum, a potem w angielskiej szkole Milton Abbey w Dorset. Stamtąd trafił na plan serialu Netflixa "Bridgertonowie", co było dla niego niezapomnianą przygodą - podaje Polsat. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Twoja Twarz Brzmi Znajomo (@twojatwarzbrzmiznajomo) Kto wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15"? Poza Krzysztofem Cugowskim w show zobaczymy...