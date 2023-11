Już w sobotę o godz. 20.05 kolejny odcinek 9. edycji „The Voice of Poland”. Wystąpi w nim m.in. Maksymilian Łapiński. 24-latek w ramach „Przesłuchań w Ciemno” zaśpiewa piosenkę „These Days” zespołu Rudimental. Chłopak sam akompaniuje sobie na gitarze.

To po tym występie Patrycja Markowska porówna go do diamentu i będzie chciała go oszlifować, a po wzruszającym wykonaniu autorskiego numeru nawet Michałowi Szpakowi zaszklą się oczy - pisze w zapowiedzi TVP2.