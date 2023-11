Reklama

Choć w "The Voice of Poland" nie brakuje wzruszeń i dramatycznych obrotów akcji, jurorzy oraz prowadzący dbają także o dobry humor. Czasem nie muszą wcale zbyt wiele robić. Wystarczy, że wydarzy się coś nieoczekiwanego. Wyłączony mikrofon, zapomniany scenariusz - za kulisami "The Voice of Poland" jest naprawdę wesoło! Zresztą przekonajcie się sami oglądając nasze wideo!

Oglądacie tę edycję "The Voice of Poland"?