Viki Gabor sama zaczynała na scenie "The Voice Kids". Dziś zaledwie dwa lata po debiucie na tej scenie jest jedną z najpopularniejszych nastolatek w Polsce. Aktualnie trwa 4. edycji a młodej gwieździe rośnie naprawdę spora konkurencja! Co Viki Gabor sądzi o uczestnikach muzycznego show, który okazał się wstępem do jej wielkiej kariery?

Młoda gwiazda wzięła na tapetę Sarę Ewgu-James! To w niej widzi największą konkurencję? Posłuchajcie naszego wywiadu z Viki Gabor.

Mat. prasowe