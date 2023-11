Reklama

Już niebawem na ekranie TVP2 zobaczymy "The Voice Kids", show wzorowane na "Voice of Poland", ale z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Według nieoficjalnych ustaleń, program ma trafić na ekrany zimą 2018 roku. Na razie pewny jest skład jurorów i prezenterów programu. Wiadomo, że w jury zobaczymy m.in. Edytę Górniak, a w roli współprowadzącej programu Basię Kurdej-Szatan. To właśnie ona wyjawiła nam, jaką jurorką jest Edyta Górniak. Czy surowo ocenia młodych artystów? Posłuchajcie co zdradziła nam Basia Kurdej-Szatan na premierze filmy "My Little Pony"!

Basia Kurdej-Szatan zdradziła nam, jaką jurorką jest Edyta Górniak!

Jak Edyta Górniak zachowuje się na planie show "The Voice Kids"? Zobaczcie wideo!

