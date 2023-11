"The Voice Kids" już niedługo na antenie TVP! Zanim jednak zobaczymy wokalne popisy młodych artystów, możemy dowiedzieć się, co o pracy na planie opowiada Adam Zdrójkowski, jeden z prowadzących. Niedawno aktor zdradził nam, jak mu się współpracuje z Edytą Górniak, która należy do grona jurorów, a teraz wyjawił, z kim najlepiej się dogaduje! Jak myślicie?

Reklama

Zobacz też: Zapytaliśmy Wiktorię Gąsiewską o relację z Adamem Zdrójkowskim! Zobaczcie, co odpowiedziała!

Więcej: Zdrójkowski zerwał z Wiktorią?! Teraz się tłumaczy i nawiązuje do... swojej orientacji seksualnej!

Z kim najlepiej dogaduje się Adam Zdrójkowski?

Instagram

Reklama

Niedługo będziemy podziwiać Adama Zdrójkowskiego w roli prowadzącego "The Voice Kids"