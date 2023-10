Już dziś wieczorem odbędzie się wielki finał 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". O kryształową kulę zawalczą Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Kajra Kajrowicz i Rafał Maserak. Po półfinałowym odcinku przepytaliśmy Iwonę Pavlović o to, jakie szanse mają uczestnicy i czy ma swojego faworyta. Spostrzeżenia ostrej jurorki mogą was zaskoczyć!

Reklama

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami: Fani rozczarowani ocenami jurorów wobec Oliwii Bieniuk: "Nawet w urodziny?"

Iwona Pavlović o finale "Tańca z Gwiazdami"

12. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega końca. Tuż przed wielkim finałem z programem pożegnała się Oliwia Bieniuk. Tym samym w wielkim finale zmierzą się ze sobą Piotr Mróz oraz Magdalena Kajra Kajrowicz. Finałowe widowisko swoim występem uświetni Doda, której zdjęcia po próbach do show, pojawiły się już w mediach.

Iwona Pavlović oceniła szansę finalistów 12. edycji tanecznego show. Kto według niej wygra?

W końcu doczekałam się edycji, gdzie dwie wspaniałe pary są równoważne. Myślę, że ten finał będzie bardzo intrygujący, ciekawy.

Jurorka zdradziła nam, co może przeważyć o zwycięstwie poszczególnego uczestnika. Pytanie, czy szczęście będzie im sprzyjać? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się o co chodzi.

Wieczór z ulubionym programem lub filmem? Zamów swoje ulubione jedzenie. Wykorzystaj do KFC kupon i zapłać jeszcze mniej!

Reklama

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk odpadła z show i komentuje: "Wybuchłam, polały się łzy"