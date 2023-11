Dziś wystartował 1. odcinek "Tańca z Gwiazdami". To już 9. edycja show, która przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Tym razem o kryształową kulę zwalczą takie gwiazdy, jak: Daniel Quczaj, Macademian Girl, Czadoman, Sebastian Stankiewicz, Ania Jagodzińska, Mariusz Węgłowski, Justyna Żyła, Jakub Kucner, Joanna Mazur, Gimper, Dominika Tajner-Wiśniewska i Agnieszka Radwańska. Gwiazdy zostaną ocenione przez Olę Jordan, Andrzeja Grabowskiego, Iwonę Pavlović i... No właśnie, w 1. odcinku nie pojawił się Michał Malitowski! Co się stało z jurorem?

Michał Malitowski nie pojawił się w "Tańcu z Gwiazdami"

Fanów Michała Malitowskiego, jednego z czterech jurorów show, od razu uspokajamy. Wszystko wskazuje bowiem na to, że to tylko jednorazowa nieobecność. Paulina Sykut, prowadząca "Tańca z Gwiazdami", powiedziała na samym początku 1. odcinka, że Michał Malitowski doznał kontuzji. Nie zdradziła szczegółów, ale można się spodziewać, że juror już pojawi się w kolejnym odcinku show. Warto dodać, że na co dzień Michał Malitowski jest tancerzem. Być może podczas jednego z jego codziennych treningów doszło do wypadku.

Michał Malitowski nie pojawił się w show przez kontuzję

W "Tańcu z Gwiazdami" skład jury nie zmienia się od kilku sezonów

