"Rolnik szuka żony": Ostatnie dni przed śmiercią były dla Krzysztofa bardzo trudne. "Nie było różowo"

Bardzo smutna wiadomość dla fanów "Rolnik szuka żony". Jak podaje "Super Express" nie żyje Krzysztof Pachucki z ósmej edycji show TVP 1. Kilka godzin wcześniej w sieci, na grupach na Facebooku, pojawił się nekrolog z informacją o ostatnim pożegnaniu Krzysztofa. Uczestnik show miał 56 lat. Nie żyje Krzysztof z "Rolnik szuka żony 8" Krzysztof wziął udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". O serce rolnika walczyły Bogusia, Kasia i Swietłana, ale jego faworytką od samego początku była Bogusia. Między uczestnikami pojawiło się prawdziwe uczucie, o co zazdrosne były pozostałe kandydatki. Krzysztof podziękował za udział Swietłanie, a Kasia sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Bogusia mocno przeżyła odejście koleżanek, ale Krzysztof robił wszystko, żeby czuła się dobrze w jego domu. Para miała czas na romantyczne randki, które mocno ich do siebie zbliżyły. Byłem w takiej silnej depresji, a teraz jestem taki szczęśliwy, że aż trudno uwierzyć - mówił Krzysztof przed kamerami. Krzysztof i Bogusia nie ukrywali, że są w sobie zakochani i chcą być razem. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 4": Sara jest w ciąży! Pokazała imponujący brzuszek i zdradziła płeć maleństwa Para mówiła o wspólnych planach, ale to, co wydarzyło się w dniu ogłoszenia decyzji rolników zaskoczyło wszystkich - Krzysztof przed kamerami oświadczył się swojej partnerce. Wiem, że krótko się znamy, ale coś tknęło we mnie. Coś tknęło i mam do ciebie pytanie. Wiesz jakie, domyślasz się, czy nie?- mówił Krzysztof. Nie- odpowiedziała zaskoczona Bogusia. Nie? Domyśl się - rolnik przyklęknął. - Tu mam pierścionek. Zostaniesz moją żoną? Bogusia?- zapytał rolnik. Bogusia przyjęła oświadczyny Krzysztofa, a już kilka...