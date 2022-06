Ślub Krzysztofa i Bogusi z "Rolnik szuka żony 8" to wielkie wydarzenie dla fanów show, ale i produkcji! To kolejna para, która dzięki programowi odnalazła miłość na całe życie. Najbardziej z tego faktu cieszy się chyba Marta Manowska, prowadząca program, która jest poniekąd swatką wszystkich par! Nie mogło jej więc zabraknąć na weselu Bogusi i Krzysztofa. Jak je podsumowała? Zdjęcia ze ślubu Krzysztofa i Bogusi z "Rolnik szuka żony" Krzysztof z "Rolnik szuka żony 8" nie lubi tracić czasu, co udowodnił w jednym z odcinków show, kiedy po kilku dniach znajomości z Bogusią wyznał jej miłość i oświadczył się ! Kobieta przyjęła pierścionek zaręczynowy, a więc kwestią czasu był ślub. Widzowie od jakiegoś czasu spekulowali, że uroczystość odbędzie się jeszcze w tym roku i... mieli rację! Bogusia i Krzysztof ślubowali sobie wierność 27 listopada 2021 roku. Pierwsze zdjęcie z wesela pojawiło się na oficjalnym Facebooku "Rolnik szuka żony", zaraz potem w sieci pojawiły się kolejne fotki, wrzucone przez gości - m.in. Joasię, wybrankę Kamila czy Martę Manowską! Marta Manowska już rano w sobotę zdradziła, że jedzie na ślub kolejnej pary z "Rolnik szuka żony", nie mówiła jednak o kogo chodzi. Chwilę potem wrzuciła ślubne zdjęcie Krzysztofa i Bogusi i pogratulowała młodej parze. Cudowni. Szczęśliwi. Wzruszeni. Jedziemy świętować - pisała Manowska. Wesele było bardzo udane, gdyż Manowska już w trakcie napisała, że to najlepsze, na jakim była! To jest najlepsze wesele, na jakim byłam🌪 Jeżeli od połowy tańczysz w butach zamiennych panny młodej, to znaczy, że jest bliskość 💍 Swatka! Ps. Wracam na parkiet! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin i Paweł Bodzianny pokazali nową kuchnię. Piękna!...