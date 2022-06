"Rolnik szuka żony": Bogusia nie odziedziczy spadku po Krzysztofie? Wciąż trwa rodzinna narada

Za nami finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku show poznaliśmy dalsze losy wszystkich rolników. Najwięcej wydarzyło się oczywiście u Krzysztofa, który już w trakcie emisji programu poślubił swoją wybrankę - Bogusię. Czy to właśnie dlatego w finałowym odcinku zabrakło innej kandydatki rolnika, czyli Swietłany? Poznajcie szczegóły! Dlaczego Swietłana nie pojawiła się w finale "Rolnik szuka żony 8"? Finał "Rolnik szuka żony" to okazja dla wszystkich uczestników, by spotkać się ze swoimi wybrankami ale również osobami, które zostały odrzucone na wcześniejszych etapach programu. Tak też było z Krzysztofem - w studiu pojawiła się oczywiście Bogusia, a także Kasia, która sama zrezygnowała z pobytu na gospodarstwie mężczyzny. Co ciekawe, nie zauważyliśmy Swietłany, która została jednak zapowiedziana w przedostatnim odcinku programu. Co więc się stało? Produkcja "Rolnik szuka żony" w przedostatnim odcinku puściła zwiastun finałowego, a w krótkim fragmencie pojawiła się Swietłana. Ostatecznie nie mogliśmy jednak zobaczyć kobiety w finale ósmej edycji. Dlaczego? Wszystko najpewniej przez... nagły ślub Krzysztofa i Bogusi! Krzysztof i Bogusia pobrali się 27 listopada, a zaręczyli zaledwie po kilku dniach znajomości i pobytu kobiety na gospodarstwie rolnika. Ich ślub to pierwsza sytuacja w historii "Rolnik szuka żony", kiedy dalsze losy pary zostały ujawnione w trakcie emisji kolejnych odcinków. Dlatego produkcja na swoim Facebooku pisała: Zwykle staramy się Wam nie zdradzać zakończenia żadnej z opowiadanych przez nas historii. Ale czasem szczęściem po prostu trzeba się podzielić Dziś "TAK" powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof. GRATULACJE. PS Więcej opowiemy Wam w...