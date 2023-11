Reklama

Popek to jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Już dziś o 20.05 w pierwszym odcinku show zobaczymy go jednak w nowej odsłonie. Jak zdradził sam raper, pokaże nam dziś swoją delikatną naturę. Jaki będzie jego pierwszy taniec z Janją Lesar!?

Popek zdradził nam też, jakie relacje łącza go z Renatą Kaczoruk, z którą ponoć się zaprzyjaźnił w show. Co sądzi o Tomaszu Oświecińskim, który od czasu słynnej walki z nim w ringu MMA ostro go ocenia?

Posłuchajcie naszego wywiadu z Popkiem. Czy sądzi, że wygra taneczne show?

Popek i Janja Lesar mają szansę na wygraną?

