Za nami drugi odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Niestety, pożegnaliśmy aż dwie pary, co było niemałym zaskoczeniem dla wszystkich! Anna Jagodzińska i Michał Jeziorowski, a także Dominika Tajner-Wiśniewska i Wojciech Jeschke nie zatańczą za tydzień. To wielka szkoda, tym bardziej, że żona Michała Wiśniewskiego nie będzie miała już szansy udowodnić, jak świetnie tańczy! W ostatnim odcinku programu gwiazda zaliczyła nieszczęsny upadek. Ten w ostrych słowach skomentowała Party.pl Iwona Szymańska-Pavlović.

Reklama

Koniecznie zobaczcie nasze wideo. Czy tak surowe słowa należały się Dominice?

Reklama

To był ostatni taniec Dominiki Tajner-Wiśniewskiej