Paulina Sykut nową prowadzącą "Taniec z Gwiazdami"! Jak podaje "Fakt", to właśnie ona zastąpi w tej roli Annę Głogowską, która musiała pożegnać się z show. A to oznacza jedno - Paulina wyrasta na jedną z największych gwiazd Polsatu!

Paulina Sykut nową prowadzącą "Taniec z Gwiazdami"

Paulina w nadchodzącym sezonie poprowadzi dwa duże programy - "Taniec z Gwiazdami" oraz "Must be the music". Nagrania castingowe do tego drugiego już się jednak zakończyły, a więc Paulinę czeka tylko kilka odcinków na żywo. Z pewnością uda się jej połączyć to z piątkowym prowadzeniem tanecznego show.

Paulina jest dobrze zaznajomiona z show - prowadziła przecież kulisy programu z Agnieszką Hyży. Nina Terentiew stwierdziła, że to właśnie Sykut będzie idealną kandydatką na miejsce Anny Głogowskiej. A jak zareagowała sama zainteresowana?

Była bardzo zaskoczona tą propozycją, nie ukrywała jednak wzruszenia, że stacja darzy ją takim zaufaniem - mówi znajomy prezenterki w rozmowie z dziennikiem

Cieszycie się z takiego wyboru?

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawią się m.in. Elżbieta Romanowska, Dorota Chotecka czy Rafał Jonkisz. Zapowiada się więc ciekawe show!

