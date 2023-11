Oliwia to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Love Island. Wyspa miłości". Jej burzliwy związek z Maćkiem śledziła cała Polska. Niestety, jak wiemy tych dwoje poza show nie doszło do porozumienia. Oliwia i Maciek postanowili się rozstać.

Reklama

Mimo wszystko dziewczyna dotrzymała słowa i przeprowadziła się właśnie z Londynu do Warszawy. Zobaczcie, jak wygląda jej mieszkanie w stolicy!

Oliwia z "Love Island" pokazała swoje mieszkanie w Warszawie

Oliwia od dłuższego czasu planowała przeprowadzkę do stolicy. Choć jej kariera w Londynie nabierała tempa, dziewczyna postanowiła wrócić do Polski. Początkowo chciała to zrobić między innymi dla Maćka, aby móc częściej się z nim spotykać. Dlatego gdy okazało się, że tych dwoje nie jest już razem, jej fani byli pewni, że Oliwka zostanie w Wielkiej Brytanii.

Tak się nie stało. Kilka dni temu Oliwia spakowała swój dorobek i przeprowadziła się do Warszawy. Teraz to w Polsce będzie rozwijała swoją karierę. Oliwka pochwaliła się na Instagramie lokum, w którym przyjdzie jej mieszkać. W mieszkaniu gwiazdy "Love Island" króluje biel, szarości oraz złoto. Musimy przyznać, że te wnętrza robią wrażenie!

Przypomnijmy, że mieszkanie Oliwii w Londynie również było urządzone z niezwykłą klasą. Wygląda na to, że dziewczyna ma do tego smykałkę!

Podoba wam się jej warszawskie mieszkanie?

Instagram

Tak wyglądają pierwsze dni Oliwii w Warszawie

Instagram