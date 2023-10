Danni Erskine, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki występom w reality show, odeszła, mając zaledwie 28 lat. Informację o jej przedwczesnej śmierci przekazali pogrążeni w żałobie bliscy. Co się wydarzyło?

Danni Erskine nie żyje. Jakie były przyczyny jej śmierci?

Danni Erskine była jedną z uczestniczek australijskiego show "Duma i uprzedzenie", podczas którego pozwalała kamerom podejrzeć przygotowania do ślubu z ukochanym Dentonem oraz ich narzeczeńskie perypetie. Para zdobyła sympatię widzów, mimo że wybór Dannii nie do końca zaaprobowała jej rodzina, sądząc, że to nie był odpowiedni partner dla niej. Niestety, dziewczyna nie udowodni już, że się mylili. Wiadomość o jej śmierci przedostała się właśnie do mediów - 28-latka zginęła na skutek tragicznego wypadku samochodowego, który spowodował nietrzeźwy kierowca.

Dannii Erskine zmarła w nocy z 28 na 29 kwietnia. Jej bliscy opublikowali tę wiadomość za pośrednictwem jej instagramowego konta, zaznaczając, że szczegóły dotyczące pogrzebu i ostatniego pożegnania nie będą podane do wiadomości publicznej. Profil niedługo później został trwale usunięty z sieci.

"28 kwietnia życie okropny wypadek spowodowany przez pędzącego kierowcę zabrał życie Dannii. Jako rodzina, bardzo doceniamy wyrazy współczucie, jakie otrzymujemy. Konto to nazajutrz zostanie skasowane. Dziękujemy wam za wsparcie i uszanowanie decyzji" - czytamy w krótkim oświadczeniu, jakie napisali bliscy zmarłej

Dee, siostra Dannii Erskine, udzieliła wywiadu serwisowi SoDramatic!, w którym opowiedziała o okolicznościach jej śmierci. Okazuje się, że do nieszczęścia doszło na skrzyżowaniu - w samochód dziewczyny uderzył inny, prowadzony przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu.

Siostra Dannii Erskine wyznała, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny był uraz spowodowany poduszką powietrzną, która w chwili zderzenia wystrzeliła, miażdżąc jej czaszkę. Dee zaapelowała do wszystkich o ostrożność na drogach:

Proszę, bądźcie ostrożni. To się mogło przydarzyć każdemu z was - zwróciła się do internautów

