Wielkimi zwycięzcami programu "Love Island" są Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska. Po powrocie do Polski zdecydowali się na wywiad w Party.pl, w którym uczestnik opowiedział o możliwych konfliktach między uczestnikami show. Czy gdyby zostali w Hiszpanii dłużej mogłoby dojść do ostrej rywalizacji? Posłuchajcie, co zdradzili nam Mikołaj i Sylwia!

