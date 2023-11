Reklama

Mamy pierwsze zdjęcia oraz krótki wywiad z Michałem Szpakiem podczas kręcenia spotu dziewiątej edycji programu "The Voice of Poland"! Artysta zdradził, że nowy sezon stresuje go jeszcze bardziej, niż poprzedni, w którym zadebiutował! Dlaczego? Czy chodzi o nowych jurorów? Zobacz!

