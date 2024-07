1 z 8

Michał Szpak jurorem w "The Voice of Poland"! Okazuje się, że to właśnie on został pierwszym trenerem w kolejnej, 8. edycji talent show Telewizji Publicznej. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl Michał Szpak podpisał kontrakt z TVP i już wkrótce zasiądzie w jednym z czterech foteli jurorskich podczas "Przesłuchań w ciemno". Nagrania odcinków z udziałem trenerów mają rozpocząć się już w wakacje- teraz stacja TVP organizuje precastingi z udziałem producentów.

Premierowe odcinki 8. sezonu programu "The Voice of Poland" widzowie zobaczą już we wrześniu. Waszym zdaniem Michał Szpak sprawdzi się w roli jurora? My jesteśmy tego pewni!

Zapraszamy do naszej galerii, w której znajdziecie zdjęcia nowego trenera, oraz jurorów, którzy wystąpili w 7. edycji "The Voice of Poland"!

