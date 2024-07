W Argentynie właśnie jest kręcony program "Agent-Gwiazdy 2". Kto występuje w 2. edycji "Agenta"?

Piotr Kędzierski, Olga Frycz, Mateusz Maga, Joanna Jędrzejczyk, Odeta Moro, Jarosław Kret i Agnieszka Rylik. A także Tomasz Niecik i Edyta Zając. Grupa gwiazd wyjechała już pod koniec listopada kręcić program. A od kilku dni na polskich salonach pojawia się Mateusz Maga!

Był na prezentacji alkoholu i pozował z Joanną Krupą, potem pojawił się na pokazie nowego programu E!. Co to oznacza? Prawdopodobnie to, że Maga jako jedna z pierwszych osób odpadł z programu "Agent" i wrócił do kraju. Czyżby swoim pojawianiem się na eventach zepsuł tajemnice show?

Jak sądzicie, Mateusz Maga odpadł jako pierwszy, tak jak w pierwszej edycji Rafał Maślak?

Mateusz Maga był kilka dni temu na evencie. A ostatnio pojawił się również na gali finałowej Miss Polonia 12 listopada.

Mateusz Maga to finalista 4. edycji Top Model.

Mateusz Maga chyba jednak nie jest tytułowym agentem w programie "Agent-Gwiazdy".