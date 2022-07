"Mam Talent": Marcin Prokop ledwo uniknął wypadku na planie show. "Mogłem zejść"

Szymon Hołownia był związany z "Mam Talent" od początku programu. Razem z Marcinem Prokopem tworzyli świetny duet, ale przygoda z programem dobiegła końca, o czym poinformował sam dziennikarz! Jak tę decyzję przyjęli fani "Mam talent"? Czy Szymon Hołownia rezygnuje z show-biznesu? Szymon Hołownia zrezygnował z prowadzenia "Mam Talent"! Dziennikarz o swojej decyzji poinformował na Facebook'u, gdzie napisał, że odchodzi z "Mam talent", ale rozpoczyna kolejny projekt i nie ma zamiaru znikać z życia publicznego: Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) - dziękuję. I NA PEWNO się NIE rozstajemy! - poinformował Szymon Hołownia na Facebook'u. Decyzja wywołała spore zaskoczenie wśród fanów programu, którzy piszą w komentarzach, że Szymon Hołownia i Marcin Prokop tworzyli jeden z najlepszych duetów. Inni tłumaczą decyzję dziennikarza jego politycznymi ambicjami, nawiązując do plotek na temat startu w wyborach prezydenckich: Jeden z najlepszych duetów w telewizji ever 💚 Oglądam, tylko ze względu na duet prowadzących...... Szymon Hołownia trudno w roli prezydenta prowadzić kolejną edycję 😜 W sumie prezydentowi nie wypada Informacje na temat startu Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich pojawiły się jakiś czas temu i do tej pory dziennikarz nie zdecydował się ich zdementować. Sądzicie, że faktycznie rozważa start w wyborach i to jest powodem odejścia z "Mam Talent"? Szymon Hołownia chce zaangażować się w politykę? Razem z Marcinem Prokopem tworzyli świetny duet prowadzących! ...