Czy będzie druga edycja "Iron Majdan"? Małgorzata Rozenek twierdzi, że stacja jest bardzo zadowolona z samego programu, jak i z wpływów z reklam, dlatego chciałaby, żeby powstała kolejna edycja. Jednak czy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdecydują się na ten krok? Para udział w show wspomina bardzo dobrze, zwiedziła pół świata, przeżyła wiele przygód, dowiedziała się sporo o sobie, ale na razie nie chcą brać udziału w kolejnej edycji. Dlaczego? Bo planują dziecko! Nie jest już tajemnicą, że Małgorzata i Radek myślą o tym, żeby powiększyć swoją rodzinę. Małgosia ma dwóch synów ze związku z Jackiem Rozenkiem, które pomaga jej wychowywać Radek, ale były piłkarz sam marzy o tym, żeby zostać ojcem. I to najlepiej dziewczynki. Zobacz, co Małgorzata Rozenek powiedziała na temat jej najbliższych planów! Co dalej z "Iron Majdan" i "Projekt Lady"? Dowiesz się z naszego wideo!

Małgorzata Rozenek planuje dziecko?