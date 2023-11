Co nowego w serialu "Przyjaciółki"? Premierowy odcinek 10. sezonu serialu o czterech przyjaciółkach już 7 września o 21.10 w Polsacie. Co w nowym sezonie wydarzy się w życiu serialowej Anki Strzeleckiej, która po raz drugi wzięła ślub z Pawłem? Okazuje się, że po wypadku, do którego dojdzie na weselu, Paweł bardzo się zmieni. Co takiego zmieni się w jego nastawieniu? Jak wpłynie to na związek z Anką? Zobaczcie wideo, w którym Magda Stużyńska opowiada o nowym sezonie serialu "Przyjaciółki".

