Reklama

W M jak miłość pojawi się nowa bohaterka! Z naszego wywiadu wynika, że będzie to postać wyjątkowo kontrowersyjna, która namiesza w życiu Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), a także Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). I nie będzie to Anka grana przez powracającą do serialu "M jak miłość" Weronikę Rosati! (Zobacz: Budzyński będzie miał dziecko z Anką?)

Posłuchajcie naszej rozmowy!

Zobacz także: Produkcja "M jak miłość" od 18 lat zabrania tego Kasi Cichopek!

Czy nowa kobieta wpłynie negatywnie na życie Kingi i Piotrka?

Reklama

Czy może jednak rozbije związek Madzi i Budzyńskiego?