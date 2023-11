1 z 5

Już jesienią w Polsacie zobaczymy drugi sezon show "The Story of My Life. Historia naszego życia", który był hitem wiosennej ramówki stacji! Kogo tym razem zobaczymy w programie, który jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać swoje ulubione pary w show-biznesie z zupełnie nieznanej strony? M.in. Wiktorię Gąsiewską oraz Adama Zdrójkowskiego! Ale to nie wszystko. W programie prowadzonym przez Katarzynę Montgomery pojawia się także... Sprawdź w naszej galerii!

Nowe odcinki "The Story of my Life" jesienią, w piątki w Polsacie!

