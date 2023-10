W "Dzień Doby TVN" ogromne zmiany! Od marca zobaczymy nową parę prowadzących, a są to Paulina Krupińska i Damian Michałowski! Dlaczego akurat oni? O tym podczas ramówki TVN porozmawialiśmy z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym stacji! Miszczak nie ukrywa, że oglądalność "DDTVN" jest niestabilna, a zmiany w programie mają podnieść wyniki! Czy Paulinie i Damianowi to się uda? Zobaczcie, co nam zdradził Edward Miszczak!

Reklama

Zobacz także: Oto nowy prowadzący "Dzień dobry TVN". Kim jest Damian Michałowski?