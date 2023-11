Kori z siódmej edycji "Hotelu Paradise" odnosząc się do publicznej kłótni pomiędzy Mallu a Jackiem, stanęłam w trudnej sytuacji. Musiała wybrać między byłym partnerem a przyjaciółką. Po której ze stron stanęła i dlaczego? Koniecznie zobaczcie!

Reklama

"Hotelu Paradise 7": Kori uderza w Jacka

Siódma edycja miłosnego formatu TVN-u już za nami. Nie oznacza to jednak końca licznych kontrowersji i afer pomiędzy uczestnikami. Koniec programu stał się idealną okazją do tego, by uczestnicy mogli zdradzić, jak potoczyły się ich dalsze losy. Ostatnio przed naszymi kamerami Kori z "Hotelu Paradise 7" wyznała, że urwała kontakt z Rochem. Następnie dowiedzieliśmy się, że ta nie jest już z Jackiem. Teraz uderzyła w swojego byłego partnera.

Instagram @kori.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotel Paradise": Łucja z ujawnia, przez co przeszła. "Zrobili ze mnie czarną postać"

Jak się okazuje, Mallu nie utrzymuje kontaktów z Jackiem. Właśnie dlatego postanowił usunąć go z grona obserwowanych na swoim Instagramie. Wówczas Jacek z "Hotelu Paradise" nie wytrzymał i w obszernym, instagramowym wpisie przekazał, co sądzi na temat Mallu. Teraz głos zabrała także Kori. Ta stanęła po stronie przyjaciółki, tym samym wbijając szpilę Jackowi.

Opis Kori z Hotelu Paradise Instagram @kori.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotel Paradise": Mallu otwarcie o swoich problemach finansowych. "Nagle tracisz wszystkie źródła dochodu”

Jeśli ktoś poniża moich przyjaciół, nie przejdę obok tego obojętnie. Wczorajsze story Jacka... prosiłam go tyle razy i zwracałam mu uwagę a i tak to dodawał. Dodał także, że nie dostał DMów od bliskich Karoliny - gdzie to nie jest prawda! Chciał tym ją zdyskredytować w oczach innych osób... jest mi po prostu przykro z jej powodu i ja się z tym nie zgadzam. napisała.

Reklama

Spodziewaliście się, że stanie po stronie Mallu?