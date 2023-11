Już za kilka dni finał "Big Brothera"! Ostatnio z programem pożegnał się Oleh Riaszeńczew. Do finału nie dotrwał też Łukasz, który zdaniem internautów był faworyzowany przez produkcję reality show. O 100 tysięcy złotych będą zatem walczyć Igor, Radek, Bartek i Magda. A kto wygra 6. edycję programu? Zapytaliśmy o to Oleha, który w Domu Wielkiego Brata pozostawił ukochaną Madzię! Czy ich chłodne pożegnanie wpłynęło na jego obecny stosunek do uczestniczki?

Zobaczcie, co Oleh zdradził przed kamerą Party.pl. Komu kibicuje były uczestnik Domu Wielkiego Brata?

Czy Magda wygra "Big Brothera"?

