Pierwsza edycja "The Voice Kids" będzie powstawać równolegle do ósmej edycji "The Voice of Poland". Telewizja Polska zdecydowała się realizację dziecięcego odpowiednika popularnego talent-show, do którego już teraz trwają precastingi. Program już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Kiedy będzie mogli oglądać premierowe odcinki "The Voice Kids"? Czy podobnie jak "The Voice of Poland" trafi on do jesiennej ramówki TVP? Znamy odpowiedź!

Kiedy pierwszy odcinek "The Voice Kids"?

Premiera programu "The Voice Kids" zaplanowana jest na zimę 2018 roku, informuje portal Wirtualnemedia.pl. Według nieoficjalnych informacji, talent-show dla dzieci ma być emitowany od stycznia. Dziecięce show będzie można oglądać w sobotnie wieczory o godzinie 20:00, prawdopodobnie tuż po emisji programu "The Voice of Poland". W programie wystąpią utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Na razie nie jest znany skład trenerów w programie. W oryginalnym formacie nagrodą dla zwycięzcy było stypendium na dalszą naukę śpiewu lub kontrakt płytowy. Wybór nagrody należał do rodziców.

Na razie nie wiadomo, kto zasiądzie w fotelach trenerów "The Voice Kids".

Czy, podobnie jak w przypadku "The Voice of Poland", w składzie trenerskim zobaczymy Michała Szpaka?