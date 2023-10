Sylwia Grzeszczak zadebiutowała w roli trenerki w dwunastej edycji "The Voice of Poland"! Jak sobie poradziła? Ocenili to pozostali jurorzy - Tomson i Baron, Justyna Steczkowska oraz Marek Piekarczyk. Czego Sylwia bała się najbardziej?

Reklama

Była wystraszona, ale zaczyna się otwierać. Myślę, że może pomóc osobom idącym do jej drużyny - ocenia Marek Piekarczyk.

Trenerzy "The Voice of Poland" o Sylwii Grzeszczak

Co mówią pozostali?

Na początku pytała, jak to będzie, co ma robić. Powiedziałem jej "Zobaczysz. To są wokaliści, którzy potrzebują twojego słowa. Ty wiesz co im powiedzieć" - wspomina Tomson z zespołu Afromental. Szybko się odnalazła. Jest super, fajną, pogodną i bardzo zdolną osobą - zapewnia Baron. Przeżywamy nasze wybory, rozmawiamy o uczestnikach. Cieszę się, że się spotkałyśmy i mogłyśmy się bliżej poznać. Może kiedyś coś z tego będzie muzycznego - mówi Justyna Steczkowska.

Kolejny odcinek Przesłuchań w Ciemno w "The Voice of Poland" już w najbliższą sobotę o 20:00 w TVP2.

Reklama

Zobacz także: "The Voice of Poland": Justyna Steczkowska zszokowana zachowaniem kolegi z show!