Ida Nowakowska w nowej roli w "You Can Dance. Nowa generacja"! Zdradziła nam, jak się w niej czuje!

Jak wiadomo, Ida Nowakowska już nie będzie prowadzącą "You Can Dance. Nowa generacja", a jurorką! Czy ta rola jest dla niej trudniejsza? Zobaczcie, co nam zdradziła gwiazda!