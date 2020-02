"Hotel Paradise": Widzowie oburzeni decyzją Lexi! "Czy można bardziej stracić godność?"

Piątkowe rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise" przyniosło nieoczekiwany zwrot akcji! Za plecami Lexi stanęli Szymon i Chris, ale ostatecznie dziewczyna wybrała Chrisa! Ta decyzja oburzyła część fanów programu, którzy ostro krytykują uczestniczkę show. Słusznie?

Kontrowersyjny wybór Lexi w "Hotel Paradise"

A dlaczego oburzyła? Widzowie pamiętają, że Lexi i Chris w pierwszym odcinku zawarli sojusz, który potem został złamany przez chłopaka. Lexi nie zostawiała suchej nitki na uczestniku, oczerniała go w rozmowach z innymi. Chris doskonale wiedział, że nie ma szans u kontrowersyjnej blondynki, dlatego kontynuował swoją relację z Violą. Co więc wydarzyło się w piątkowym odcinku? Dlaczego Chris stanął za jej placami, a ta go wybrała? To spisek? Układ? Strategia? Okaże się w kolejnych odcinkach. Komentarze po dzisiejszym są jednak bardzo ostre, zwłaszcza w stosunku do Lexi:

Czy można bardziej stracić godność niż Lexi? Kopnął ja w d... chwilę wcześniej A teraz go wybrała... chora akcja! I ta jej gadka ZE NIE MA O CZYM Z NIM ROZMAWIAĆ ha ha ha Jedno i drugie zdesperowane Ale wy wiecie ze ona wybrała go bo wiedziała ze Szymon za tydzien wybierze Ole.... Słabo... Miałem nadzieję, że odpadnie Kris ( intrygant)😉 jednak ta Lexi nie ma godności wybierając kogoś kto już ją raz "kopnął w d..ę" - piszą internauci.

A co Wy o tym sądzicie?

Lexi wybrała Chrisa!

Mat. prasowe

Instagram

Z programu odpadł Szymon!