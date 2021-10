"Hotel Paradise" Kasia zaskakuje wyznaniem! "Moje dziecko by mnie zabiło, gdybym je zostawiła"

W "Hotelu Paradise" żadna para nie może czuć się pewnie. Choć między niektórymi z nich rodzi się prawdziwe uczucie, wystarczy, że wejdzie jedna osoba, która rozbije parę i pośle jednego z uczestników do singlówki lub, co gorsza do domu. Wejście brązowowłosej Kasi mocno zaskoczyło widzów, a tym bardziej mieszkańców hotelu. Kasia weszła do programu pewnym krokiem i rozbiła parę Nany i Łukasza! Widać, że uczestniczka jest bardzo pewna siebie i doskonale czuje się przed kamerą.

Czy występ w "Hotel Paradise 4" jest dla niej początkiem kariery? Jak Kasia zapatruje się na swój udział w miłosnych show? Uczestniczka wygadała się, że drugi raz nie zdecydowałaby się na dłuższy wyjazd, bo... ma dziecko?! Jak to?

Wejście Kasi do "Hotelu Paradise" było wielkim zaskoczeniem. Po ostatnim rajskim rozdaniu, podczas którego Nana postanowiła dokonać najbardziej zaskakującego wyboru i ponownie być w parze z Łukaszem, widzowie nie spodziewali się fali kolejnych tak mocnych emocji. Nana oczywiście została bardzo skrytykowana za to, że wróciła do Łukasza, ponieważ zaprzeczyła tym wyborem wszystkiemu, co do tej pory mówiła.

Widzowie nie mogli jej wybaczyć, że postąpiła inaczej, niż umówiła się z Michałem i wbrew temu, jak krytykowała Łukasza za jego nielojalne zachowanie. Uczestniczka jednak podczas rajskiego rozdania położyła dłoń na ręku Łukasza i powiedziała:

Jak mówił Miłosz, fajnie obudzić się obok kogoś, z kim serio chce się budować relacje. Dziś pójdę za tym, co czuję no i pijemy szampana z Łukaszem - stwierdziła uczestniczka.

Fani nie kryli radości, że do Nany wróciła karma i chwilę później jej związek rozbiła nowa uczestniczka Kasia, która po randce z Łukaszem i Mateuszem zdecydowała się wybrać właśnie Łukasza. Fani z podziwem patrzyli na pewność siebie uczestniczki, która opowiadając o sobie, przyznała, że potrafi dążyć do tego, co chce osiągnąć bardzo wytrwale. Piękna Esmeralda, jak okrzyknęli Kasię mieszkańcy hotelu, opowiedziała, że taką cechą właśnie kieruje się na co dzień, podczas pracy czy spełniania marzeń. Nic nie mówiła jednak o tym, że ma dziecko...

Uczestniczka "Hotelu Paradise" odpowiedziała na Instagramie na pytanie, czy wzięłaby udział w "Love Island". Kasia przyznała, że jest jeden powód, dla którego nie zdecydowałaby się już na udział w telewizyjnym show poza Polską. A jest nim jej dziecko...

Już odpowiadałam na to pytanie, raczej nie! Moje dziecko, by mnie zabiło gdybym znów je na tyle zostawiła - śmieje się Kasia i dodaje... zdjęcie swojego pieska!

Kasia postanowiła przedstawić swoim fanom ukochanego pieska. Jak sama przyznaje, nie rusza się bez niego nigdzie i nie wyobraża sobie po raz drugi na tak długo rozstać się z tym maluszkiem. Oczywiście uczestniczka nie nawiązała do samego clue pytania dotyczącego poszukiwania miłości, bo jej losy w "Hotelu Paradise" są jeszcze nieznane. Myślicie, że tak naprawdę Kasia odpowiedziała "raczej nie" bo nie chce rozstawać się ze swoim "dzieckiem" czy może już znalazła miłość?