"Hotel Paradise 5": Grzegorz ostro zaatakował Jay'a! Takich słów w programie jeszcze nie było! 

Wyniki "Rajskiego rozdania" zaskakują coraz bardziej widzów "Hotelu Paradise". Jeszcze bardziej szokują powroty starych uczestników. Ostatnio mocne wejście do programu zaliczył Grzegorz, który już kiedyś z ręki Elizy pożegnał się z "Hotelem Paradise". Teraz wrócił silniejszy i jak zauważyli fani... odmieniony. Jego zmiana nie przypadła do gustu wszystkim widzom. Wielu z nich zdecydowało się skrytykować na Instagramie jego zachowanie.

"Hotel Paradise 5": Grzegorz w ogniu krytyki. Fanom nie spodobało się jego przywitanie z uczestnikami

Po szokującym "Rajskim rozdaniu", w którym z programem pożegnała się Wiktoria, przyszedł czas na kolejne zmiany. Sytuacja, w której każdy ma parę i czuje się bezpiecznie jest niemożliwa w "Hotelu Paradise", dlatego do programu wszedł kolejny uczestnik. Na podstawie plastycznej konkurencji wybrał na swoją partnerkę Marikę. Uczestniczka była zszokowana, kiedy okazało się, że to... Grzegorz, który wrócił do programu po dość długiej nieobecności. Po wspólnej kolacji para wróciła do "Hotelu Paradise". Uczestnik zaliczył na prawdę mocne wejście witając się ze wszystkimi głośnym okrzykiem.

Chakalaka sk****y!!! - wykrzyczał.

Grzegorza z uśmiechem na twarzy powitał Jay. Uczestnicy lubili się i traktowali jak przyjaciele. Jednak nie wszyscy mieszkańcy hotelu byli zadowoleni z jego powrotu. Eliza wydała się być zmartwiona sytuacją. To o jej względy zabiegał Grzegorz kiedy weszła do programu. Uczestniczka nie czuła jednak, że uda im się nawiązać głębszą relację i na "Rajskim rozdaniu" zdecydowała, że to właśnie on opuści "Hotel Paradise". Grzegorz nauczony doświadczeniem w programie, z którym musiał pożegnać się na samym początku zapowiedział, że teraz będzie zachowywał się inaczej niż do tej pory. Kilka pierwszych godzin po powrocie do "Hotelu Paradise" pokazało jego drugą twarz. Zmianę zauważył nawet Pan lektor.

Nową twarz uczestnika dostrzegli także fani, którzy nie byli zachwyceni jego zachowaniem. Pod postem "Hotelu Paradise" na Instagramie na Grzegorza wylała się fala krytyki.

- Nie pasuje to tej ekipy 😢😢😢😢 - Był fajny i normalny a wrócił chamski. Już go nie lubię - Kolejny cwaniak 😡 - Typ tragedia, chce brzmieć mądrze, a jedyne co mówi to ,, ja, ja, ja " - Snake jakich mało🐍🐍🐍🐍👎👎👎👎👎👎 - Myśli, że wszyscy na niego czekali 🤢 Teksty z rynsztoka, energia z Czarnobyla 😂

Najnowszy odcinek "Hotelu Paradise" tylko podkręcił atmosferę!

Grzegorz ostro do Jay'a z "Hotelu Paradise 5"

W ostatnim odcinku doszło do poważnej awantury między wszystkimi uczestnikami, a to wszystko za sprawą... rozmowy Grześka z Jay'em i Elizą. Grzesiek miał żal do Jay'a o to, że nie przywitał go z taką energią, jakiej oczekiwał. Tymczasem Jay mówił, że zachowanie Grześka po powrocie trochę mu nie odpowiada. Panowie zaczęli sobie wypominać pewne sprawy, aż w końcu doszło do wybuchu:

Grzesiek: Ty przez swoje wyobrażenia jakie są w normalnym życiu, Ty myślałeś, że to co się stało przez jeden dzień mogło, wpłynąć, to mnie wku***ło. Ty teraz jesteś taki innu do mnie, bo myślisz coś, że ja… Jay: Chodzi o to, że czułem zupełnie inną energię od Ciebie Grzesiek: Ja wchodząc, jaką Ty dałeś energię? Była kompletnie słaba… Jestem odpałem, nie poznałeś mnie wtedy z takiej strony, że ze strony odpała. Ja jestem spokojny, ale będzie gruby odpał jeszcze nie raz! […] J***e mnie to co było dalej… Doceń to. Mnie wszystko je***… Ja po programie chcę mieć jedno, jak tego nie uszanujesz, to pojadę z Tobą jak z k****ą.

Stojąca obok Eliza była w szoku po słowach Grześka, nie zrozumiała, podobnie jak większość widzów, o co mu chodzi.

Eliza nie zostawiła słów Grzegorza bez komentarza i postanowiła opowiedzieć o tym grupie:

Eliza: Odezwalibyście się do kogoś tutaj „pojadę z Tobą jak z k****?

Uczestnicy zaczęli przekrzykiwać się:

Jesteś chamem, jesteś przegrany…

Grzegorz potem wyjaśnił:

Ja to powiedziałem do niego… Nie podkręcajcie tego… Ale ja tego nie powiedziałem do kobiety, tylko do Jay’a. Bo go kocham osobiście, szczerze, jak brata, poczułem się, że poznałem brata. Wracam tu i nie czuję tego samego, to jest dla mnie ch**m na początku.

Kiedy wszyscy postanowili zabrać głos w sprawie, Grzesiek postanowił pogadać z samym Jay'em i... popłakał się:

Przyjaciele są jak rodzina, doszło do tego do czego chciałem, żeby doszło. Zrobiłem to specjalnie, żeby wywołać emocje. [...]

Grzesiek i Jay wyjaśnili sobie całą sytuację i pogodzili się! Nie nadążamy...