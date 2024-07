1 z 5

Dominika Gwit i Żora Korolyov to jedna z par wiosennej edycji „Taniec z Gwiazdami”, którą po raz pierwszy na parkiecie zobaczymy 3 marca o godzinie 20.00. Dominika Gwit nigdy nie tańczyła, ale bardzo chciała się tej sztuki nauczyć, jako aktorce taniec może przydać się jej na scenie na przykład do wyrażania emocji. Teraz będzie miała na to szanse.

Zobacz: Stroje do tańca brzucha i rekwizyty taneczne – chusty belly dance, spodnie, buty, woale

Od dwóch tygodni para intensywnie trenuje. Mówi się, że po treningach Dominika już schudła parę kilo. Już w premierowym odcinku czeka ją nie lada wyzwanie. Co zaprezentują na pierwszy ogień? Dominika i Żora zatańczą cza-czę.

Zobaczcie jak wyglądał ich trening!

Zobacz także: Jak Dominika Gwit radzi sobie na treningach do "Tańca z Gwiazdami"? Mamy ZDJĘCIA