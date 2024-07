Co u Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony? W polu rośnie, krótkie wakacje w Bieszczadach były, a powoli zbliża się wyczekiwany i zapowiadany remont mieszkania młodej pary. Grzegorz zapowiedział, że za miesiąc ruszy pełną parą z remontem ich 120 m2 mieszkania w domu rodzinnym. A nawet więcej - ich kuchnia będzie utrzymana w białym stylu. Już mają pierwsze akcesoria do niej. Zobaczcie na zdjęcie.

Dziękujemy pani Edycie za prezent. Za niecały miesiąc zaczynamy remont, 120 m2 do dyspozycji mojej żony. A ja mam tylko pracować dwa razy szybciej i dwa razy bardziej. No cóż... Przynajmniej mam dla kogo :-* Z tego co się orientuję pudełko na herbatę będzie pasować do koncepcji kuchni - napisał Grzegorz Bardowski.