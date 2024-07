Dobra wiadomość dla fanów Filipa Chajzera! We wtorek w Dzień Dobry TVN wyemitowano pierwszy reportaż dziennikarza. Chajzer pod lupę wziął pana Jerzego, który od lat zajmuje się jeżami. Filipowi zdradził jakimi są zwierzętami i jak trzeba o nie dbać.

Jak zawsze nie zabrakło poczucia humoru.

Filip Chajzer wrócił do pracy

Fani bardzo ciepło przyjęli informację na wieść o powrocie do pracy Chajzera po stracie ukochanego synka. Filip, poza DDTVN, wrócił też do radiowej Czwórki, gdzie prowadzi audycje i przyznał, że to był jeden z lepszych dni:

Ile miłych komentarzy... jak miło. To jest najlepszy dzień od bardzo dawna. Jestem wzruszony. Jeszcze wczoraj byłem bardzo bliski poddania się, a dzisiaj taki przełom. Dziękuję.

Musimy przyznać, że jesteśmy pełni podziwu dla postawy Filipa Chajzera i mocno trzymamy kciuki!

Reportaż Filipa Chajzera

W Dzień Dobry TVN: Filip Chajzer i ... #JEŻE! Lubicie jeże? :)Zobaczcie: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-mordke-jeza,180894.html

Posted by Dzień Dobry TVN on 28 września 2015

Filip Chajzer wrócił do pracy w radiu

No to ruszamy... zapraszam do słuchania

Posted by Filip Chajzer on 25 września 2015

Filip Chajzer w programie "Mali Giganci"

Filip Chajzer na ramówce TVN