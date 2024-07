Rywalizacja między Ewą Chodakowską a Anną Lewandowską o tytuł najpopularniejszej polskiej trenerki trwa w najlepsze. Choć obie zapewniają, że nie są dla siebie konkurencją, każda z nich angażuje się w kolejne projekty, które zjednują sobie tysiące fanek z całego kraju. Już za dwa tygodnie na rynku ukaże się debiutancka książka Anny. Przypomnijmy: Są już pierwsze fragmenty książki Lewandowskiej. To będzie bestseller

Chodakowska z kolei ma już na swoim koncie trzy książki i każda z nich była olbrzymim sukcesem. Teraz przyszedł czas na własny program - Ewa prowadziła do tej pory kąciki w "Pytaniu na Śniadanie" i "Dzień Dobry TVN". Natomiast już 26 października na antenie Kuchni + pojawi się program "Be Active. Ewa Chodakowska", w którym Ewa wraz ze swoim zespołem składającym się z kucharza, dietetyczki i fizjoterapeuty zaprezentuje gotowe zestawy ćwiczeń, a także dietetyczne dania. Mocno wyeksponowany będzie też wątek motywacyjny.



Program „Be Active. Ewa Chodakowska”, który można obejrzeć tylko w Kuchni+, to naturalne poszerzenie mojej aktywności w sieci. Program będzie łączył to, czym żyję na co dzień, czyli aktywność fizyczną, ze zdrowym odżywianiem. Pokażemy wspólnie z moim mężem, Lefterisem, jak harmonijnie spiąć w całość te dwie sfery z jak największą korzyścią dla zdrowia i komfortu życia - tłumaczy trenerka.