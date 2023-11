Ewa Chodakowska dostała swój program w telewizyjnej Dwójce! Trenerka zadebiutuje w nowej roli już 9. kwietnia! Fanki Ewy będą mogły ją zobaczyć w każdy poniedziałek w programie "Pytanie na Śniadanie-Extra". O czym będzie mówić Ewa? Tematyka jest bliska sercu Chodakowskiej i temu, co potrafi robić najlepiej, czyli motywowaniu widzów do zdrowego trybu życia. Jak udało nam się dowiedzieć, gośćmi Ewy Chodakowskiej będą m.in. rodzice czworga dzieci, którzy przy bardzo napiętym grafiku dnia znajdują czas na ćwiczenia i zdrowe gotowanie.

Ale Ewa zadba też o wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem. Dla tych widzów przygotowała porady z zakresu dietetyki i mikroodżywiania. Zaprosi też do studia ekspertów, którzy podpowiedzą jak, nie nadwyrężając domowego budżetu, włączyć wartościowe produkty do diety.

A jak w nowej roli czuje się sama Ewa?

Dla mnie to fantastyczna przygoda! Zawsze stroniłam od telewizji, rzadko przyjmowałam zaproszenia do studia, bo nie chciałam, by mi coś narzucano, rozliczano z każdego słowa. A teraz? Nie mogłam odmówić z prostego powodu. W Dwójce dostałam możliwość "przedłużenia" moich działań, którę prowadzę w sieci – mówi Party.pl Chodakowska.