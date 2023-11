Michał Malitowski wycofał się z programu "Taniec z gwiazdami". Zawodowy tancerz doznał bowiem poważnej kontuzji, która zmusiła go do tego, aby maksymalnie skupił się na swoim zdrowiu. Fani show Polsatu są zawiedzeni. Widzowie cenili bowiem celne uwagi Michała Malitowskiego. Kto go zastąpi? Plotkowano, że będzie to Beata Tyszkiewicz. Jednak aktorka kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom. Teraz coraz częściej wymienia się nazwisko Edyty Herbuś. Czy to możliwe, że to właśnie ona zasiądzie w jury "Tańca z gwiazdami"? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Michał Malitowski musiał wycofać się z show

East News

Edyta Herbuś sprawdzi się w roli jurorki?

